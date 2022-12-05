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حجار: المشكلة في مكان آخر وهذه الحكومة لم تنل الثقة وطلبت من ميقاتي التراجع خطوة إلى الوراء لكنه أصر على عقد الجلسة وهي الآن مستمرّة وقد غادرتها

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:04
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