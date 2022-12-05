حجار: المشكلة في مكان آخر وهذه الحكومة لم تنل الثقة وطلبت من ميقاتي التراجع خطوة إلى الوراء لكنه أصر على عقد الجلسة وهي الآن مستمرّة وقد غادرتها

Lebanon 24