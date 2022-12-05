Advertisement

أخبار عاجلة

حجار: المطلوب التحاور في كيفية إدارة شؤون البلاد ولسنا بوارد إسداء اتهامات والتشكيك بأيّ أحد

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار: لم أكن يوماً ضد حقوق الناس والجميع يعلم أن لدينا قضايا ضاغطة وكان من الأجدى التشاور كحكومة لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية
lebanon 24
05/12/2022 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حجار: فليُترك موضوع انتخاب الرئيس للنواب ولنبحث بإدارة البلاد في ظلّ الفراغ
lebanon 24
05/12/2022 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بدأ جولة جنوبية تفقد خلالها مراكز "الشؤون" في قضاء بنت جبيل
lebanon 24
05/12/2022 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية: إدارة بايدن ملتزمة بحل الدولتين على حدود 67 وترك قضايا الحل النهائي للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
lebanon 24
05/12/2022 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2022-12-05
11:54 | 2022-12-05
11:52 | 2022-12-05
11:46 | 2022-12-05
11:45 | 2022-12-05
11:24 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website