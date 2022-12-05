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وزير الأشغال علي حميّة: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:12
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