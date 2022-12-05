Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: قمنا بواجبنا ولم نتردّد في ذلك ولسنا سعداء بشأن الواقع الذي وصلنا إليه

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي بعد جلسة الحكومة: قمنا بواجبنا ولدينا نوايا طيبة للتعاون
lebanon 24
05/12/2022 19:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد توصلنا مع برنامج الأغذية العالمي إلى رفع نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من مساعداته
lebanon 24
05/12/2022 19:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لـ"الجديد": يوم انتهاء ولاية الرئيس عون هو يوم للحزن وليس للفرح نظراً للوضع الذي وصلنا إليه وعممنا على كافة المنتسبين لحزب القوات اللبنانية بعدم المشاركة بأي تحرك
lebanon 24
05/12/2022 19:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحترم إرادة الوزراء الذين لم يُحضروا وموضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جداً
lebanon 24
05/12/2022 19:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2022-12-05
11:54 | 2022-12-05
11:52 | 2022-12-05
11:46 | 2022-12-05
11:45 | 2022-12-05
11:24 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website