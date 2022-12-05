Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أخذنا قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة "أوجيرو" ومجلس الوزراء تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور
lebanon 24
05/12/2022 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام: "مش مزبوط انو الوزراء ما معهم خبر بجلسة الحكومة" والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة "الواتساب"
lebanon 24
05/12/2022 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكوميّ: نقاشنا ملف الجامعة اللبنانيّة من أجل القيام بمعالجات أساسيّة بشأنه والسعي مستمر لذلك
lebanon 24
05/12/2022 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض: آمل ان تحصل جلسة غدا والموازنة التي رفعت مستحقات المستشفيات مرتبطة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ونعمل من اسبوعين على محاولة ايجاد مخارج والجواب الذي اتى من الجميع ان لا اجتهاد في تفسير المادة التي تقوم ان "بمرسوم صادر عن مجلس ا
lebanon 24
05/12/2022 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2022-12-05
11:54 | 2022-12-05
11:52 | 2022-12-05
11:46 | 2022-12-05
11:45 | 2022-12-05
11:24 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website