ميقاتي: أحترم إرادة الوزراء الذين لم يُحضروا وموضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جداً

Lebanon 24