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ميقاتي: سأدعو لجلسة مجلس وزراء مُجدداً عندما تكون هناك ضرورة قصوى واستثنائية وعندما تقتضي المسؤولية الوطنيّة ذلك في الأمور المُلحّة

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:31
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