Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير وليد نصار بعد انتهاء اللقاء التشاوري في السراي: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها
lebanon 24
05/12/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية عباس الحلبي بعد اجتماع وزراء الحكومة: ربما نكون مدعويين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
05/12/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
lebanon 24
05/12/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: تمت الموافقة على بعض البنود وهناك أُخرى سُحبت والحكومة قامت بدورها
lebanon 24
05/12/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2022-12-05
11:59 | 2022-12-05
11:54 | 2022-12-05
11:52 | 2022-12-05
11:46 | 2022-12-05
11:45 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website