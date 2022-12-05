وزير الاعلام: "مش مزبوط انو الوزراء ما معهم خبر بجلسة الحكومة" والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة "الواتساب"

Lebanon 24