بوصعب: الثقل الأكبر في اللجنة المالية الخاصة بقانون الكابيتال كونترول أصبح للخبراء على أن يتم تعيينهم من قبل الحكومة مجتمعةً وليس من قبل رئيس الحكومة فقط كما في السابق

Lebanon 24