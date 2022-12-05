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بوصعب: الثقل الأكبر في اللجنة المالية الخاصة بقانون الكابيتال كونترول أصبح للخبراء على أن يتم تعيينهم من قبل الحكومة مجتمعةً وليس من قبل رئيس الحكومة فقط كما في السابق

Lebanon 24
05-12-2022 | 07:35
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