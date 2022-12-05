Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس السيادة السوداني لـ"الجزيرة": ما تم اليوم ليس اتفاقاً بين المكوّن العسكري وقوى سياسية بل هو توافق

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب إبراهيم الموسوي: نحنُ حضرنا اليوم إلى مجلس النواب ولدينا فكرة واحدة نُركّز عليها وهي انتخاب "رئيس توافقي"
lebanon 24
06/12/2022 05:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس" عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن أسمح للأحزاب السياسية بتعيين ضباط كبار في الجيش (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2022 05:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان لـ"سكاي نيوز عربية": خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي مرتبطة بتوافق المدنيين على رئيس الوزراء
lebanon 24
06/12/2022 05:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان حميدتي: ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2022 05:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2022-12-05
17:46 | 2022-12-05
17:27 | 2022-12-05
17:24 | 2022-12-05
16:31 | 2022-12-05
16:30 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website