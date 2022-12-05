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العقود الآجلة للنفط تواصل الهبوط والخام الأميركي وبرنت ينخفضان دولارين إلى أدنى مستوى في الجلسة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:34
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