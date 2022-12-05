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"هآرتس" عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن أسمح للأحزاب السياسية بتعيين ضباط كبار في الجيش (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2022 | 15:36
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