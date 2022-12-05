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"نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول أوكراني: كييف استخدمت مسيّرات لضرب قاعدتين في قلب روسيا

Lebanon 24
05-12-2022 | 17:27
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