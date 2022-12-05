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مسؤول أوكراني: الطائرات المسيرة دمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضراراً بعدة طائرات أخرى

Lebanon 24
05-12-2022 | 17:46
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