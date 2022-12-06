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بدء جلسة لجنة المال والموازنة للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص

Lebanon 24
06-12-2022 | 04:18
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