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"واس": الرئيس الصيني يُجري زيارة للرياض اعتبارا من الغد وحتى 9 كانون الاول بدعوة من الملك سلمان

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:36
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