Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: يجب إهمال ما يشاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول موجة تعبئة جديدة محتملة

Lebanon 24
06-12-2022 | 07:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا مناقشات حول تعبئة عسكرية جديدة
lebanon 24
06/12/2022 20:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: علينا ضمان الاندماج الكامل للمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا في كل المجالات الاجتماعية
lebanon 24
06/12/2022 20:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُشير موجة الاغتيالات العالمية إلى حقبة جديدة من العنف؟
lebanon 24
06/12/2022 20:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: إنتهاء عملية التعبئة الجزئية والأمر لا يحتاج إلى مرسوم من بوتين
lebanon 24
06/12/2022 20:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2022-12-06
12:47 | 2022-12-06
12:39 | 2022-12-06
12:38 | 2022-12-06
12:35 | 2022-12-06
12:19 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website