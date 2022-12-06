باسيل: جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية والجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب

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