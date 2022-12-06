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باسيل: لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم

Lebanon 24
06-12-2022 | 09:38
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