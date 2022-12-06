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باسيل: أعلنوا أمس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور

Lebanon 24
06-12-2022 | 09:39
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