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باسيل: ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية

Lebanon 24
06-12-2022 | 09:40
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