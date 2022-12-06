باسيل: رئيس الجمهورية لا يُجزأ والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016

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