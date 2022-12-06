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باسيل: إذا كان أحد يظنّ أنّه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له لن ينفع وهذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر

Lebanon 24
06-12-2022 | 09:51
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باسيل: لم يحصل تواصل مع الحريري مؤخرا والموضوع متعلق بقراره بالاعتكاف المؤقت وكنا نتمنى الا يكون هذا الامر كذلك لأن هناك وضعا غير سليم في الطائفة السنية ويجب معالجته
lebanon 24
06/12/2022 20:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف: علينا الاجتماع بدورات متتالية لحين اتمام الانتخاب الرئاسي وهذا ما يشير اليه ادمون رباط
lebanon 24
06/12/2022 20:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا نقول له ان هذا الامر لن يتحقق بما يعنينا وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين
lebanon 24
06/12/2022 20:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عندما ثبّت السيّد حسن المعادلة بقوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها أين كانوا من يزايدون علينا اليوم؟ عندها كانوا يخوّفون من الحرب ويتهموه بالتسبّب بها ونحنا كنا نقول ان كل هذا لمصلحة لبنان "وما في حرب"
lebanon 24
06/12/2022 20:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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