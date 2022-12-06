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باسيل: الواضح أن المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق في عهد الرئيس عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل

Lebanon 24
06-12-2022 | 09:54
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