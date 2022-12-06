باسيل: سنسعى "انو نطلع من الورقة البيضاء ونروح صوب مرشح رئاسي" ونحن نبحث جديا عن مرشح و"مش ماشي حال البلد هيك" ويجب اقرار اللامركزية الموسعة

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