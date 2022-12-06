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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: موسكو ستواصل قصف البنية التحتية لأوكرانيا والمستخدمة لأغراض عسكرية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-12-2022 | 11:37
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