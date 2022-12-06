17
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المغرب يتغلب على إسبانيا بضربات الترجيح ويتأهل للدور الربع نهائي من المونديال
Lebanon 24
06-12-2022
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: مبروك لمنتخب المغرب تأهله للدور ربع النهائي في المونديال
Lebanon 24
ميقاتي: مبروك لمنتخب المغرب تأهله للدور ربع النهائي في المونديال
07/12/2022 00:56:14
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فخر العرب.. المغرب يصعد إلى ربع نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على إسبانيا
Lebanon 24
فخر العرب.. المغرب يصعد إلى ربع نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على إسبانيا
07/12/2022 00:56:14
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالضربات الترجيحية.. كرواتيا تتأهل إلى ربع نهائي المونديال
Lebanon 24
بالضربات الترجيحية.. كرواتيا تتأهل إلى ربع نهائي المونديال
07/12/2022 00:56:14
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغال تسحق سويسرا وتلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العالم
Lebanon 24
البرتغال تسحق سويسرا وتلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العالم
07/12/2022 00:56:14
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
12:14 | 2022-12-06
06/12/2022 12:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 04:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:14 | 2022-12-06
النائب العام في مانهاتن: هيئة محلفين في ولاية نيويورك تدين منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي
17:12 | 2022-12-06
العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 3.33 دولارا لتسجل عند التسوية 79.35 دولارا للبرميل
17:12 | 2022-12-06
أوستن: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير قدراتها الخاصة لشن ضربات بعيدة المدى
16:59 | 2022-12-06
نائبة وزيرة الخارجية الأميركية: من غير المرجح استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور (روسيا اليوم)
16:32 | 2022-12-06
الرئيس الإسرائيلي: إسرائيل تشهد انشقاقاً خطيراً يهدد بتقويضها من الداخل (الجزيرة)
16:31 | 2022-12-06
وزير الدفاع الأميركي: سنعزز انتشارنا العسكري في أستراليا لتحقيق إمكانات صلبة ومرنة (الجزيرة)
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
07/12/2022 00:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact