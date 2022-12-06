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مكتب الإحصاءات الأميركي: انخفضت صادرات المنتجات الأميركية إلى روسيا إلى 80.1 مليون دولار في تشرين الأول (الشرق)

Lebanon 24
06-12-2022 | 13:47
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