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البنتاغون: سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت اعتراض سفينة حربية أميركية في مضيق هرمز (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:30
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