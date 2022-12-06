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وزير الدفاع الأميركي: سنعزز انتشارنا العسكري في أستراليا لتحقيق إمكانات صلبة ومرنة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:31
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