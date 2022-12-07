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أخبار عاجلة
أستراليا وواشنطن تدعوان اليابان إلى زيادة التعاون العسكري الثلاثي لتعزيز أمن المنطقة
Lebanon 24
07-12-2022
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