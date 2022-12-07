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الوزير فيّاض لـLBCI: أنا مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني

Lebanon 24
07-12-2022 | 02:57
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فيّاض: أنا مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني (LBCI)
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