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وزير الخارجية المصري: المرحلة المقبلة وما تحمله التطورات من تحديات تفرض العمل المشترك بين مصر الأردن والعراق

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:12
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