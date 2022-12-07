Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية العراق: آلية التعاون مع الأردن ومصر مستمرة وتمثل ضرورة حيوية للعراق

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: المرحلة المقبلة وما تحمله التطورات من تحديات تفرض العمل المشترك بين مصر الأردن والعراق
lebanon 24
07/12/2022 15:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الاجتماع الثلاثي لآلية العمل المشترك مهم جدا لخدمة الاستقرار والأمن في المنطقة
lebanon 24
07/12/2022 15:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: نؤكد على ضرورة احترام سيادة البلاد ومبدأ حسن الجوار (العربية)
lebanon 24
07/12/2022 15:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن تتخلى عن أوكرانيا ولن تخضع للضغط الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2022 15:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2022-12-07
08:00 | 2022-12-07
07:28 | 2022-12-07
07:12 | 2022-12-07
06:39 | 2022-12-07
06:32 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website