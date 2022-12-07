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أخبار عاجلة
المدعي العام الألماني: النائبة السابقة المعتقلة كانت تريد أن تصبح وزيرة الدفاع
Lebanon 24
07-12-2022
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08:10
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