Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع بين محافظ عكار ووفد برامج الأمم المتحدة في لبنان عرض أوضاع اللبنانيين والنازحين السوريين (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
07-12-2022 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين
lebanon 24
07/12/2022 23:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يسلم الأمم المتحدة "موقفاً موحداً" بشأن عودة النازحين السوريين
lebanon 24
07/12/2022 23:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الأوضاع الأمنية في كل لبنان وفي فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنّه مطلب لكل اللبنانيين
lebanon 24
07/12/2022 23:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو البرلمان ومجلس الدولة بليبيا إلى الاتفاق على مكان وموعد لعقد اجتماعهما
lebanon 24
07/12/2022 23:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:09 | 2022-12-07
16:01 | 2022-12-07
16:00 | 2022-12-07
15:49 | 2022-12-07
15:43 | 2022-12-07
15:31 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website