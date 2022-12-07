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وزير الخارجية السعودي: الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة وكوجهة لصادراتنا ووارداتنا منذ عام 2018 (الشرق)

Lebanon 24
07-12-2022 | 13:17
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