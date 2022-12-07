17
o
بيروت
19
o
طرابلس
2
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة المالية السعودية: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7 في المئة في عام 2024 (الشرق)
Lebanon 24
07-12-2022
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال كلمته أمام "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ": لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي وسيضاعف من حدة الازمات
Lebanon 24
ميقاتي خلال كلمته أمام "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ": لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي وسيضاعف من حدة الازمات
07/12/2022 23:10:49
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تدخل في ركود وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 4% في الربع الثالث (العربية)
Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تدخل في ركود وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 4% في الربع الثالث (العربية)
07/12/2022 23:10:49
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: بين الصين السعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة وتترسخ الثقة الاستراتيجية بينهما باستمرار (الشرق)
Lebanon 24
الرئيس الصيني: بين الصين السعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة وتترسخ الثقة الاستراتيجية بينهما باستمرار (الشرق)
07/12/2022 23:10:49
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نتوقع أن الصين قد تبدأ عمليات عسكرية ضد تايوان في أي وقت ونحن نعمل على منع حدوث هذا (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نتوقع أن الصين قد تبدأ عمليات عسكرية ضد تايوان في أي وقت ونحن نعمل على منع حدوث هذا (الشرق)
07/12/2022 23:10:49
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
02:30 | 2022-12-07
07/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس H1N1.. ماذا يحصل مع المواطنين؟
Lebanon 24
ليس H1N1.. ماذا يحصل مع المواطنين؟
01:45 | 2022-12-07
07/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف شهير يقيل 1600 موظف!
Lebanon 24
مصرف شهير يقيل 1600 موظف!
23:55 | 2022-12-06
06/12/2022 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرّة لم يستفزّني جبران باسيل
Lebanon 24
لأول مرّة لم يستفزّني جبران باسيل
02:00 | 2022-12-07
07/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
Lebanon 24
اشباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
13:40 | 2022-12-07
07/12/2022 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:09 | 2022-12-07
وزير المالية السعودي: تثبيت سعر صرف الريال مع الدولار ساهم في كبح حدة التضخم
16:01 | 2022-12-07
وزارة الدفاع الأميركية: نحن نقدّم المساعدات العسكرية للأوكرانيين وهم من يتخذون القرارات المتعلقة بالاستهداف
16:00 | 2022-12-07
البرلمان في بيرو يختار النائبة السابقة للرئيس رئيسة مؤقتة للبلاد بعد عزله للرئيس كاستيلو
15:49 | 2022-12-07
التلفزيون الرسمي في البيرو: رئيسة الوزراء تعلن استقالتها بعد إعلان الرئيس حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ
15:43 | 2022-12-07
وزير المالية السعودي: التدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم
15:31 | 2022-12-07
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: التظاهرات السلمية حقّ كفله الدستور وهناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 23:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact