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الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة (العربية)

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:41
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