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"وول ستريت جورنال": المسؤولون الروس استولوا على أكثر من 400 ألف فدان من المناطق الأوكرانية

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:16
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