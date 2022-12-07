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السفارة الأميركية في بيرو: نشجّع الشعب البيروفي على التزام الهدوء خلال هذا الوقت المضطرب

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:26
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