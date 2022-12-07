Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات يومي 8 و9 كانون الاول الجاري

Lebanon 24
07-12-2022 | 16:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائرفي مناطق عدة
lebanon 24
08/12/2022 02:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية واجتماعات تنسيقية في مجال القانون البحري
lebanon 24
08/12/2022 02:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي: إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني يوميا من منطقة خيرسون (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2022 02:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"واس": الرئيس الصيني يُجري زيارة للرياض اعتبارا من الغد وحتى 9 كانون الاول بدعوة من الملك سلمان
lebanon 24
08/12/2022 02:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2022-12-07
19:18 | 2022-12-07
19:17 | 2022-12-07
17:46 | 2022-12-07
17:29 | 2022-12-07
16:29 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website