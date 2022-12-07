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أخبار عاجلة
الخارجية الروسية: التنازلات أحادية الجانب من قِبلنا في الحوار مع الولايات المتحدة مستبعدة
Lebanon 24
07-12-2022
|
17:29
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