غياث يزبك للـLBCI: ندعو إلى أن تكون جلسات انتخاب الرئيس متواصلة لحين انتخاب رئيس ونحن نتحلّق حول شخص ميشال معوض الذي تكتمل فيه مواصفات رئيس الجمهورية

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