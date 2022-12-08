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سليم عون: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء ولا نريد الخروج عنها من دون تقديم اسم وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا (LBCI)

Lebanon 24
08-12-2022 | 01:56
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