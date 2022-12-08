فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار

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