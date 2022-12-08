النائب بلال الحشيمي لـmtv: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تسبّب بنوعٍ من التشنّج عند البعض ونحن نأتي إلى المجلس النيابي وننتخب معوّض لأنّنا نريد رئيساً

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