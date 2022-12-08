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الحشيمي لـmtv: لا يُمكن لأحد أن يفرض رئيس الجمهورية الذي يُريده ونحن بحاجة إلى رئيس أمّا الفريق الآخر فهو من لا يُريد

Lebanon 24
08-12-2022 | 03:16
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