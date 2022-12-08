النائب زياد الحواط لـmtv: أدعو نواب الأمّة لتطبيق الدستور وانتخاب الرئيس الذي يرونه مناسباً لأنّ الانسحاب من الجلسة والتّعطيل يُكلّف البلاد الكثير

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